Implementan adecuaciones edilicias para el sistema acusatorio en Bahía Blanca
Diferentes trabajos de adecuación edilicia y provisión de equipamiento se realizaron en juzgados, tribunales y oficinas judiciales de esa ciudad.
12/09/2025
En el marco de la puesta en marcha del sistema acusatorio, el Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó con tareas de adecuación edilicia y provisión de equipamiento en dependencias judiciales de Bahía Blanca.
En la Cámara Federal de Apelaciones, ubicada en Mitre 62, se incorporó mobiliario, señalética e iluminación de emergencia. En tanto, en el Juzgado Federal N°1, de Alsina 317, se reemplazó el piso, se colocó un equipo de aire acondicionado y se sumaron muebles y señalética. La Cámara Federal dispuso trasladar esta sala a un espacio dentro del edificio donde funciona la Oficina Judicial.
El Juzgado Federal N°2, en Belgrano 274, fue rehabilitado tras problemas de inundación: se repararon los zócalos, se solucionó la humedad ascendente, se pintó el lugar y se proveyeron cortinas, mobiliario y señalética.
Por su parte, en el Tribunal Oral Criminal Federal (Chiclana 402) se reemplazó la alfombra, se instalaron equipos de aire acondicionado, se renovaron artefactos de iluminación y baños públicos, además de entregar mobiliario y señalética. La licitación para un equipo central de climatización se encuentra en etapa de apertura de ofertas.
En la Oficina Judicial de la calle Lamadrid se enviaron materiales de construcción para cerramientos, insumos eléctricos, pintura, mobiliario y se prevé la colocación de cortinas.
En cuanto al Lote 2 de Bahía Blanca, ya fue instalada la sala del TOCF por la Dirección General de Tecnología, mientras que las salas de la Cámara y de la Oficina Judicial serán montadas próximamente, con trabajos previstos para la semana entrante.
Lectura rápida
¿Qué se implementó en Bahía Blanca? Se implementaron adecuaciones edilicias y provisión de equipamiento para el sistema acusatorio.
¿Quién llevó a cabo las adecuaciones? El Consejo de la Magistratura de la Nación llevó a cabo las adecuaciones edificias.
¿Dónde se realizaron los trabajos? Los trabajos se realizaron en los juzgados, tribunales y oficinas judiciales de Bahía Blanca.
¿Cuándo se está llevando a cabo la adecuación? La adecuación se llevó a cabo con la puesta en marcha del sistema acusatorio.
¿Por qué se realizó la rehabilitación del Juzgado Federal N°2? Se rehabilitó por problemas de inundación que habían afectado el lugar.
