Impactantes imágenes: el desierto del Sahara se inundó por primera vez en años

El desierto del Sahara impactó por sus fotos tras las torrenciales lluvias de los últimos días, que dejaron "lagos" en el medio de las dunas de arena, un fenómeno que no tenía lugar en 50 años.

La lluvia intensa de los primeros dos días de septiembre cambiaron el habitual paisaje de pocos centímetros al año que recibe la zona por las precipitaciones al sureste de Marruecos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según muestra la NASA en datos preliminares, se registraron casi 20 centímetros de lluvia en algunas partes de la región.

Errachidia, una ciudad desértica en el sureste de Marruecos, registró casi 7 centímetros de lluvia, la mayor cantidad en solo dos días el mes pasado. Esas caídas son el cuádruple de lo normal para septiembre y representan lo que cae en medio año en la zona.

/Inicio Código Embebido/

The Sahara Desert is flooding in Morocco for the first time in nearly 50 years after heavy rain. pic.twitter.com/20NDCdxjbP