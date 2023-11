Hizo una colecta para una jubilada, juntó millones y terminó en conflicto

Ana Díaz tiene 79 años y se hizo conocida hace pocas semanas cuando contó en televisión que su alquiler pasó de $80.000 a $170.000, con un ingreso promedio de $240.000 que percibe entre su jubilación mínima y la pensión de su marido.

En diálogo con El Doce, había asegurado que se le hizo imposible pagar la renta y que, ante el inminente desalojo, se iría a la Terminal de Ómnibus de Córdoba a resguardarse de las lluvias.

Una vecina del mismo edificio que Ana, Agostina Salado, se enteró de su situación y lanzó una colecta solidaria con su cuenta de Mercado Pago. La iniciativa se viralizó en pocas horas y logró juntar $18 millones. Ante semejante cifra, tuvo que pedir que dejen de enviarle transferencias por miedo a un problema con el fisco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No entendía nada, no podía creer lo que estaba pasando y me asusté un poco, porque ese monto con tamaña cantidad de ceros jamás lo había visto en una cuenta mía", indicó Salado en diálogo con Clarín. Ella trabaja de niñera, limpia casas y gana unos $120.000 por mes. Con su novio, juntan cerca de $285.000 y $110.000 lo destinan para pagar el alquiler.

"Imaginate lo que es ver en mi cuenta 18 millones de pesos, te juro que te quita el sueño", sostuvo Agostina, quien tuvo algunos problemas legales y debió recurrir a la AFIP.

"Conté lo que había ocurrido con la colecta y me dijeron que había cometido un grave error en ofrecer mi cuenta de Mercado Pago para una causa solidaria, ya que podría tener consecuencias fiscales o tributarias ante semejante cifra. Y me recomendaron que consultara con un abogado", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras Agostina buscaba asesoramiento, la demora en entregar los fondos recaudados molestó a Ana, quien empezó a reclamar el dinero. "Me insistía y presionaba, legalmente no se podía transferir todo ese monto", dijo. También explicó que Ana cambió su actitud cuando se mudó a otro departamento del mismo edificio y dejó de responder los mensajes.

"Se puso intensa. Con la ayuda de Pablo, mi pareja, intenté serenarme, no entrar en el apuro de Ana y fui haciendo las cosas como correspondía. Conseguí un abogado, le expliqué toda la situación y me dijo que tenía que acreditar que el dinero recibido pertenecía a donaciones y que yo debía hacer la transferencia a Ana ante escribano público. Todo esto se lo expliqué a ella, que no me creía y su trato hacia mí había cambiado notoriamente", detalló.

Por otra parte, Ana denunció que no quisieron entregarle el dinero y que puso una abogada. También declaró que podría mudarse de su departamento transitorio por cuestiones de seguridad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, las transferencias de Agostina a Ana iniciaron la semana pasada, con escribano y capturas de pantalla de comprobantes y la firma de actas. Los movimientos de dinero debieron realizarse por tandas debido a que el monto máximo de transferencias que admite Mercado Pago es de $4.500.000 diarios.

El abogado de Agostina dijo que espera un gesto de la jubilada al sostener que, sin la colecta, "Ana probablemente estaría en la calle".

Agostina, en tanto, aseguró que actuó correctamente y que no tocó un centavo de todo lo recaudado. "Tengo la esperanza de que Ana tenga un gesto, está muy distante y enojada. No entiendo por qué", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/