Hallaron muerto al hermano de Beatriz Salomón: aseguraba ser su hijo

Guillermo Salomón, hermano de Beatriz Salomón, fue encontrado muerto en su casa este jueves luego de días de estar desconectado de su familia.

El hombre, de 50 años, había aparecido en distintos programas de TV con el objetivo de probar que en realidad era el hijo de la exvedette. Quien reveló la noticia fue Ángel de Brito en LAM.

"Hace un tiempo apareció uno de los hermanos de Beatriz, en distintos programas, a decir que era el hijo y que buscaba hacerse el ADN y tratar de conseguir su identidad, que tenía esa sospecha", comenzó el conductor.

Y reveló: "Nos acabamos de enterar que el hermano de Beatriz falleció. Lo encontraron hoy muerto en su casa. Hacía tres días que no contestaba el teléfono".

En ese marco, De Brito comentó que hace un tiempo le preguntó a Ana Rosenfeld, abogada de las hijas de Beatriz, "qué había pasado con esto y me decía que seguía adelante el tema de la identidad, que él estaba buscando encontrar su identidad o por lo menos saber si era o no era el hijo de Beatriz".

¿Qué le pasó a Guillermo Salomón?

Según detalló el conductor de LAM, Guillermo estuvo incomunicado de su familia durante días, lo que preocupo a uno de sus hermanos. Daniel Salomón fue quien decidió presentarse ante la casa de su hermano y, tras forzar la puerta, se encontró con una triste postal.

"Estaba hablando con un productor musical que trabaja con los hermanos Salomón y él me cuenta que lo encontraron. Aparentemente hace tres días que no contestaba y fue Daniel, el hermano, con la policía y estaba al lado de su cama tirado. No encontraron nada sospechoso, ni rastro de violencia, Evidentemente se descompuso", explicó el conductor.

La letrada de Guillermo dio a entender que el fallecimiento de su representado fue reciente, dado que señaló que la última conexión del celular fue este jueves.

