Otro "finde" largo

Feriados, el "lado B": cuánto cuesta parar la industria cuatro días

Salvador Femenia, vocero de la CAME, explicó a Cadena 3 que existe un costo para el comerciante que no está en ciudades turísticas y no se beneficia del movimiento.

15/06/2023 | 09:57 Redacción Cadena 3