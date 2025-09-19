FOTO: Explosión en una fundición de Río Negro: hay seis heridos y uno tiene el 60% del cuerpo quemado

Seis operarios resultaron heridos por una explosión en la empresa Fundición Regina de la provincia de Río Negro y uno de ellos sufrió quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo.

El siniestro ocurrió durante la mañana de este viernes mientras los trabajadores se encontraban en la tarea de premoldeado y todos los damnificados fueron trasladados de emergencia a la clínica Central.

Cuatro de los operarios ingresaron al quirófano como consecuencia de las severas lesiones, aunque un hombre de 62 años fue el más afectado a raíz de que presentó quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo.

Algunos de los implicados sufrieron heridas en los brazos y las piernas, mientras que otro padeció lastimaduras leves y la mayoría de ellos vive en la ciudad de Villa Regina, ubicada en el departamento General Roca, según informó el portal del Diario Río Negro.

La Fiscalía de turno interviene en el caso e investiga las circunstancias del suceso.