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Escapó Leonardo Bertulazzi, ex miembro de las Brigadas Rojas: el video de su fuga

Un video muestra cómo Leonardo Bertulazzi, ex miembro de las Brigadas Rojas, salta un portón en San Telmo. El Ministerio de Seguridad ofrece $20 millones por su captura.

11/11/2026 | 14:57Redacción Cadena 3

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Escapó Leonardo Bertulazzi, ex miembro de las Brigadas Rojas: el video de su fuga

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Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Un video registró el momento de la fuga de Leonardo Bertulazzi, el exmiembro de las Brigadas Rojas italianas que cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, a la espera de su extradición.

De acuerdo con la filmación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se observa cómo el extranjero salta el portón del inmueble ubicado en la calle Defensa al 649 y cae al suelo, donde permanece hasta que se levanta.

Según lo expuesto, utilizó un arnés con el que se descolgó desde el balcón de su inmueble hasta un terreno baldío lindero.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $20 millones para recapturar a Bertulazzi tras el pedido de carácter "muy urgente" por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini.

Mediante oficio del 10 de noviembre de 2026, se solicitó que se fije una recompensa destinada a quienes aporten información que permita dar con el paradero de Bertulazzi, sobre quien pesa una orden de captura al encontrarse prófugo de un proceso de extradición para ser juzgado en Italia.

Lectura rápida

¿Quién es Leonardo Bertulazzi?
Es un ex miembro de las Brigadas Rojas italianas que estaba bajo arresto domiciliario en Argentina.

¿Qué sucedió en el video?
Se muestra a Bertulazzi saltando un portón y cayendo al suelo durante su fuga.

¿Dónde ocurrió la fuga?
La fuga tuvo lugar en un inmueble en la calle Defensa al 649, en San Telmo, Buenos Aires.

¿Qué recompensa se ofrece?
El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $20 millones por información sobre su paradero.

¿Cuál es la razón de su captura?
Pesa sobre él una orden de captura por estar prófugo de un proceso de extradición a Italia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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