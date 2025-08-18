En vivo

Sociedad

Ensenada: un ciclista murió tras ser atropellado por un auto en Camino Rivadavia y Güemes

El hombre circulaba en bicicleta y fue impactado por un auto conducido por una mujer de 30 años.

18/08/2025 | 07:59Redacción Cadena 3

FOTO: Ensenada: un ciclista murió tras ser atropellado por un auto en Camino Rivadavia y Güemes

Un hombre que circulaba en bicicleta murió tras ser impactado el domingo por un automóvil en el cruce del Camino Rivadavia y Güemes, en la localidad bonaerense de Ensenada.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde, cuando oficiales del Comando Patrullas de Ensenada acudieron a la zona tras un llamado al 911 que alertaba sobre el hecho y, al llegar, encontraron un Volkswagen Fox gris, patente NBP903 detenido sobre la calzada y, a pocos metros detrás, una bicicleta rodado 26 tirada en el asfalto.

La conductora del vehículo, identificada como Ágata Laureana Lofeudo, de 30 años, oriunda de Berisso, resultó ilesa y no requirió asistencia médica, mientras que el ciclista -un hombre mayor de edad que no había sido identificado- fue trasladado inconsciente en una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.

El lugar del hecho quedó preservado para que trabajen los peritos y se inició una causa caratulada como “homicidio culposo”, con intervención de la UFI N° 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Ensenada? Un ciclista fue atropellado por un automóvil, lo que resultó en su muerte.

¿Quién estaba involucrado en el accidente? El ciclista era un hombre mayor de edad y la conductora del auto era Ágata Laureana Lofeudo, de 30 años.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El hecho sucedió el domingo por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el evento? El accidente ocurrió en el cruce del Camino Rivadavia y Güemes en Ensenada.

¿Qué acciones se tomaron después del accidente? Se preservó la escena y se inició una causa por “homicidio culposo”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

