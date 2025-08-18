FOTO: Ensenada: un ciclista murió tras ser atropellado por un auto en Camino Rivadavia y Güemes

Un hombre que circulaba en bicicleta murió tras ser impactado el domingo por un automóvil en el cruce del Camino Rivadavia y Güemes, en la localidad bonaerense de Ensenada.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde, cuando oficiales del Comando Patrullas de Ensenada acudieron a la zona tras un llamado al 911 que alertaba sobre el hecho y, al llegar, encontraron un Volkswagen Fox gris, patente NBP903 detenido sobre la calzada y, a pocos metros detrás, una bicicleta rodado 26 tirada en el asfalto.

La conductora del vehículo, identificada como Ágata Laureana Lofeudo, de 30 años, oriunda de Berisso, resultó ilesa y no requirió asistencia médica, mientras que el ciclista -un hombre mayor de edad que no había sido identificado- fue trasladado inconsciente en una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.

El lugar del hecho quedó preservado para que trabajen los peritos y se inició una causa caratulada como “homicidio culposo”, con intervención de la UFI N° 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan.