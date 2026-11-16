FOTO: El tránsito en Palermo se normaliza tras la visita del papa León XIV

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – El tránsito en el barrio porteño de Palermo ha regresado a su normalidad luego de que se haya liberado la zona tras la visita del papa León XIV. La zona del Monumento de los Españoles estuvo afectada varias semanas por el armado y desarmado del escenario.

Desde el área de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este lunes se levantaron todos los cortes de tránsito que habían estado vigentes desde hace días, lo que afectaba la circulación normal.

Durante varios días, el Monumento de los Españoles y sus alrededores habían estado cerrados al paso vehicular y en algunos sectores también al tránsito peatonal, debido a los eventos organizados durante la visita del Sumo Pontífice en la Capital Federal.

El miércoles 11 de noviembre, después del Encuentro de Jóvenes, comenzaron los procedimientos de desarme del escenario y vallado en la zona céntrica de los eventos.

Las autoridades habían anticipado que los trabajos iban a requerir varios días, con la expectativa de una normalización a comienzos de esta semana, cronograma que finalmente se cumplió.