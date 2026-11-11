El Papa León XIV visitó el Penal de Devoto y habló de redención y esperanza

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- En una emotiva visita al Penal de Devoto, el papa León XIV se reunió con personas privadas de libertad, transmitiéndoles un mensaje de esperanza y la posibilidad de reinserción social. En sus palabras, destacó que "aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece".

Durante su agenda oficial en Argentina, el Sumo Pontífice reflexionó sobre la dureza del encierro y el dolor que conllevan las acciones pasadas. En su discurso, enfatizó: "Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite".

El Santo Padre alentó a los internos a ver su tiempo en el penal como una oportunidad para el cambio personal y social: "Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad. Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar".

En este sentido, León XIV subrayó que el presidio puede ser testigo de procesos de transformación: "La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera".

El Papa también dedicó unas palabras a los familiares de los reclusos y a la importancia del mensaje evangélico en este contexto. Recordó: "Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad". Hizo un llamado a que el tiempo en la cárcel se convierta en un tiempo de gracia y salvación.

Por último, León XIV envió un mensaje al personal penitenciario y a la comunidad, destacando que su labor representa "un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación", y concluyó recordando: "Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados".