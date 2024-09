El papa Francisco dijo que aún no está decidido si visitará la Argentina

El papa Francisco advirtió en el vuelo de regreso a Roma tras su gira asiática que todavía no decidió si visitará la Argentina.

"Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas", respondió en conferencia de prensa.

El Papa ofreció su habitual conferencia de prensa en vuelo con los periodistas que lo acompañaron durante la gira más extensa de su pontificado.

Además, se refirió entre otros temas a la realidad de los Estados Unidos, Venezuela y el clima, entre otros asuntos.

