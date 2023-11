El momento en el que Jorge Fontevecchia supo en vivo de la muerte de Edi Zunino

Jorge Fontevecchia se encontraba al aire dialogando con Ernesto Tenembaum y debió interrumpir la charla para comunicar una triste noticia. "Perdoname. Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", dijo a su colega.

Ambos periodistas estaban conduciendo sus respectivos ciclos radiales en televisión en radio y, al momento de hacer el dúplex entre NET TV y Radio con Vos, Fontevecchia interrumpió la comunicación para dar a conocer el fallecimiento de Zunino. "Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste. Trato de sobreponerme".

"Me estás jodiendo. Uh... Terminemos acá porque todo es secundario. Acaba de morir un colega muy querido y respetado por todos nosotros", respondió Ernesto Tenembaum ante la conmoción del director editorial de Perfil.

"Sí, terminemos acá Ernesto así no nos ponemos a llorar", replicó Fontevecchia. En ese instante, su programa fue al corte publicitario y volvió minutos después con una entrevista telefónica al candidato a vicepresidente Agustín Rossi.

Edi Zunino murió este jueves a los 60 años luego de batallar contra una dura enfermedad. En su larga trayectoria, dirigió la revista Noticias y el diario Perfil. Fuera de las redacciones, trabajó en programas de América TV y A24, como "Animales Sueltos" y "Para que sepas".

También se especializó en trabajos de investigación, lideró coberturas relacionadas a crímenes como el de José Luis Cabezas, en 1997, y publicó varios libros: "Patria o medios", en 2009; "Periodistas en el barro", en 2013, y "Cerrar la grieta", en 2015. También realizó una novela: "Locos de amor, odio y fracaso".

