Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El herpes zóster es una enfermedad causada por el virus de la varicela, con el que prácticamente todas las personas tuvimos contacto durante la infancia. Después de la infección inicial, el virus permanece latente (dormido) en el organismo y puede reactivarse en algún momento de la vida, dando lugar al herpes zóster.

"Las defensas de nuestro organismo son las encargadas de mantener al virus bajo control y evitar que se reactive. En las personas que viven con diabetes, especialmente cuando los niveles de glucemia no están bien controlados, el sistema inmunológico puede debilitarse", explicó la Dra. Natalia Nachón (M.N. 101.075).

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, la Dra. Nachón, quien es médica clínica y especialista en nutrición, añadió: "Esto aumenta el riesgo de que el virus se reactive y desarrolle la enfermedad. Además, cuando esto ocurre, el cuadro puede presentarse de una manera más intensa y grave".

"Las personas que viven con diabetes tienen cerca de un 40% más de riesgo de desarrollar herpes zóster. Esto se relaciona con el deterioro del sistema inmunológico que pueden provocar las alteraciones de la glucemia. Los niveles elevados de azúcar en sangre favorecen un proceso inflamatorio crónico que afecta las defensas del organismo y facilita que el virus de la varicela, que permanece latente (dormido) en nuestro cuerpo, pueda reactivarse y provocar herpes zóster", dijo.

En tanto, manifestó que, además, muchas personas que viven con diabetes presentan otras enfermedades asociadas, como hipertensión o enfermedad renal, que pueden incrementar aún más el riesgo de desarrollar esta infección y agregó: "Es importante destacar que la diabetes por sí misma constituye un factor de riesgo para desarrollar herpes zóster, independientemente de la edad. Esto significa que el riesgo no se limita a las personas mayores: quienes tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 presentan una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad, sin importar su edad".

Los principales síntomas del herpes zóster

La especialista dijo que "suelen comenzar con ardor, hormigueo o dolor en una zona específica del cuerpo, generalmente de un solo lado" y expresó: "A los pocos días, empiezan a aparecer pequeñas ampollas agrupadas, que pueden formar una especie de franja. En la mayoría de los casos, las lesiones se presentan en la zona del tórax, aunque también pueden aparecer en la cara".

"La complicación más frecuente y temida del herpes zóster es la neuralgia posherpética. Se trata de un dolor muy intenso que persiste incluso después de que las lesiones en la piel hayan desaparecido: las ampollas se curaron, las costras se cayeron y la piel ya no presenta lesiones, pero el dolor continúa y puede prolongarse durante meses e incluso años", aseveró y señaló: "En las personas que viven con diabetes, esta complicación tiene mayor riesgo de aparición y puede manifestarse con más frecuencia e intensidad, además de persistir durante meses o años".

En tanto, indicó que, en las personas que viven con diabetes, un episodio de herpes zóster genera una situación de estrés para el organismo. "A esto se suman otros factores, como el dolor que provoca la infección y las dificultades para descansar adecuadamente. Estas situaciones hacen que se liberen sustancias que desencadenan un proceso inflamatorio y pueden provocar un aumento de la glucemia, es decir, del azúcar en sangre", dijo.

"Esto puede descompensar la diabetes, incluso en aquellas personas que previamente tenían la enfermedad controlada, y aumentar el riesgo de necesitar internaciones, hospitalizaciones o controles médicos más estrictos. Además, incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Por eso, es importante controlar los síntomas rápidamente e iniciar un tratamiento precoz, para evitar las complicaciones asociadas a la combinación del herpes zóster y la diabetes", dijo.

La prevención y la importancia de la vacunación

Con relación a las medidas de prevención, la médica indicó: "En las personas que viven con diabetes, sabemos que existe un mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la infección por herpes zóster. Por eso, es importante tener presente que la prevención es fundamental y que comienza con un buen control metabólico de la diabetes. Esto implica mantener los valores de glucemia bajo control, llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física, descansar adecuadamente y cumplir con la medicación indicada de la manera correspondiente".

"En cuanto a la prevención específica del herpes zóster, es importante saber que la vacunación es la única herramienta disponible actualmente para prevenir la enfermedad y sus complicaciones. La vacuna que existe hoy es inactivada, es decir, no contiene el virus vivo, y se administra en dos dosis", expresó.

En ese sentido, agregó: "Está recomendada para personas con las defensas bajas, entre ellas quienes viven con diabetes, a partir de los 18 años. Según los estudios realizados en personas que viven con diabetes, esta vacuna demostró una eficacia superior al 90% para prevenir la aparición del herpes zóster y sus complicaciones".

"La vacunación en los adultos cumple hoy un rol fundamental. Junto con el acceso al agua potable, es una de las intervenciones de salud pública que más vidas salvó a lo largo de la historia. Se estima que gracias a la vacunación se evitaron más de 150 millones de muertes", manifestó y dijo que "las vacunas ya no son una prioridad únicamente durante la infancia, sino que también cumplen un papel central en los adultos, especialmente en quienes presentan comorbilidades, como la diabetes, y en los adultos mayores".

Finalmente, dijo: "Vacunas como las de la gripe, el neumococo, la doble adultos y el virus sincicial respiratorio permiten prevenir infecciones y sus complicaciones en personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares o renales, así como en adultos mayores, incluso cuando no presentan comorbilidades. De esta manera, la vacunación contribuye a mejorar la calidad y la expectativa de vida".