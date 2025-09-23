FOTO: Detuvieron a un hombre acusado de matar a Sebastián Codina, el joven desaparecido

La División Homicidios de Mendoza detuvo este 23 de septiembre a Ariel Alejandro Rosales Robledo, de 27 años, acusado de participar junto a su padre en el homicidio de Sebastián Codina Bandes, un joven de 26 años que se encuentra desaparecido desde enero de 2023.

La medida judicial, dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N° 17 a cargo del fiscal Gustavo Pirrello, se concretó luego de dos allanamientos en el departamento de Las Heras, en el marco de la causa caratulada como “Homicidio Simple en calidad de coautores”.

El Personal de la División Homicidios realizó dos procedimientos en viviendas ubicadas sobre calle Río Juramento, en el barrio Algarrobal de Las Heras.

En la casa señalada con el número 3660, los efectivos lograron detener a Rosales Robledo, nacido en Mendoza en 1998, e incautaron un teléfono celular marca Samsung de color azul considerado de interés para la causa.

En tanto, un segundo allanamiento en una vivienda colindante, sin numeración visible, arrojó resultado negativo.

La detención de Rosales se suma a la hipótesis investigada desde hace más de dos años, que apunta a que él y su padre, Daniel Alejandro Rosales, serían los responsables de la muerte de Sebastián Codina, ocurrida tras una fuerte discusión en el lugar donde convivían.

Según consta en el expediente, Codina residía junto a Rosales en una habitación dentro del predio de la “Feria del Usado”, ubicada sobre calle Agustín Álvarez 421, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

La vivienda les había sido facilitada por su empleador, Jordan De Marchi, y allí compartieron techo durante varios meses.

Las declaraciones recolectadas en la investigación señalaron que la relación entre ambos era conflictiva. Los testigos describieron que existían frecuentes discusiones relacionadas con el consumo de alcohol y problemas de dinero, lo que generaba un clima de tensión permanente.

El día de la desaparición

El 17 de enero de 2023, alrededor de las 14 horas, Codina y Rosales iniciaron una discusión dentro de la habitación que compartían.

En ese momento, según la hipótesis fiscal, intervino Daniel Alejandro Rosales, padre de Ariel, quien se sumó a la agresión. De acuerdo con lo reconstruido en el expediente, ambos golpearon violentamente a Codina hasta provocarle la muerte.

A partir de ese día, no se volvió a tener noticias del joven y la última comunicación registrada fue una llamada y un mensaje que Codina envió al mediodía a una amiga.

La noche anterior había sido visto en el barrio Unimev, en Guaymallén, específicamente en la plaza donde solía reunirse con conocidos, cerca de la casa en la que vivió antes de mudarse a la feria.Sebastián Codina: ¿Quién es?

Sebastián Codina Bandes tenía 26 años al momento de su desaparición y trabajaba en la Feria del Usado como changarín y también cumplía tareas en la playa de estacionamiento del predio.

Sus allegados lo describieron como un joven trabajador que, pese a las dificultades económicas, buscaba salir adelante con empleos informales.

Su ausencia generó preocupación inmediata entre sus conocidos y familiares, ya que nunca se volvió a comunicar ni a ser visto en la provincia ni en el resto del país.

Desde entonces, su caso permanece en investigación, convertido en uno de los enigmas más inquietantes de los últimos años en Mendoza.

El fiscal Gustavo Pirrello encabeza la instrucción bajo la carátula de “Homicidio Simple en calidad de coautores”. La hipótesis central es que Ariel Rosales y su padre atacaron a Codina en medio de la pelea y posteriormente se deshicieron de su cuerpo, que aún no fue encontrado.

El allanamiento y la detención de este 23 de septiembre representan un paso clave para la fiscalía, que busca ahora esclarecer dónde se encuentra el cuerpo del joven desaparecido y avanzar en la imputación formal de los acusados.