FOTO: Desmantelan banda de "viudas negras" liderada desde la cárcel por una mujer

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- Dos hombres con antecedentes y dos mujeres fueron detenidos acusados de integrar una banda dedicada a cometer robo bajo la modalidad conocida como "viuda negra", que era encabezada por una reclusa desde la cárcel.

La investigación, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, comenzó en septiembre tras la denuncia de un varón que, tras acordar una cita mediante la aplicación Tinder con una joven que fingía interés amoroso, se desvaneció al consumir una bebida con somníferos en su domicilio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

De acuerdo con la pesquisa, la implicada habría intervenido junto a otras cuatro personas encargadas de robarle pertenencias al damnificado.

Personal de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, junto con agentes de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense y con apoyo de grupos de DOEM y DOU, constataron los inmuebles y los vínculos de los presuntos integrantes de la organización, que era liderada por una presa desde una unidad penitenciaria en Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

Con el material probatorio recolectado, la Unidad Funcional de Instrucción N.° 11 requirió órdenes de allanamiento ante el Juzgado de Garantías N.° 5 del Departamento Judicial La Matanza y al Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo del juez Litvack. Los cinco procedimientos se concretaron en la Villa 21-24 Zavaleta, dentro de los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

Las autoridades incautaron 24 celulares, tres tablets, un iPad, una netbook, dos notebooks, dos corta candados, 220 pesos mexicanos, medicamentos, recetarios médicos, anotaciones y prendas de vestir, entre otros elementos de relevancia para el expediente, y arrestaron a cuatro sospechosos.

Los dos hombres detenidos, de 19 y 23 años, presentan antecedentes por amenazas, averiguación de ilícito y maltrato, mientras que también fueron apresadas dos mujeres de 18 y 20 años.