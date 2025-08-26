FOTO: Denuncian a una empresa de tecnología en Mendoza por una megaestafa: su dueño está prófugo

Una empresa de tecnología en la provincia de Mendoza fue denunciada por una megaestafa y hasta el momento se analizan casi 90 causas de esta índole. Su dueño se encuentra prófugo de la Justicia y hasta ahora el perjuicio económico ronda los $70 millones.

Según los testimonios recabados en la investigación, los damnificados habrían entregado computadoras y dispositivos para reparación o compraban equipos de alto rendimiento que nunca recibían.

En muchos casos, el dinero tampoco fue devuelto y, en otros, los equipos eran restituidos con fallas o directamente inutilizables.

El comunicado de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Delitos Informáticos de Mendoza, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, describe que la empresa en cuestión es Mega Tecnología y que hasta ahora se investigan 88 causas que llegaron a la Fiscalía de manera online.

“En primer término, aclaramos que en el marco de esta investigación hay una persona imputada y detenida”, detallaron las autoridades, aunque destacaron que el dueño, identificado como Cristian David Olguín Restrepo, se encuentra prófugo y se habría ido del país hacia Panamá.

Conforme surge de los registros correspondientes, la salida del país se produjo el martes 19 de agosto a las 00:05. De esta manera, se ordenó la captura internacional del dueño de la empresa y su hermana, de nacionalidad colombiana, “quienes serían por el momento los responsables legales de la firma, lo cual también seguirá siendo investigado con posibilidad de ampliarse a mayores responsables”.

Por otra parte, los trabajos de la Fiscalía incluyen la lectura de todas las denuncias presentadas y la recopilación de más pruebas que se adjunten a las declaraciones de las víctimas.

“En el marco de este procedimiento, también se está realizando la desclasificación de todo el material secuestrado, con documentación fotográfica”, indicaron. Entre lo analizado se encuentran placas madre, posnet, CPU, monitores y memorias.

En el escrito se aclaró además que “existen víctimas que no han demostrado su voluntad para denunciar, sino que han solicitado recuperar sus bienes”.

La mayor cantidad de causas ingresó el miércoles 20 de agosto y sus días posteriores. Por ello, el viernes 22 de agosto se realizó el allanamiento y fue emitida la orden de captura.

En un comienzo había solo 14 causas, pero este lunes las autoridades anunciaron que ya son 88 las denuncias.

Antes de profugarse, Restrepo subió a la cuenta oficial de la empresa un video donde explicó el motivo del cierre y la situación actual. En Google se indica que la tienda “está cerrada de manera permanente”.

En el video, el acusado remarcó que en 2015 comenzó con la primera tienda y que a los años empezó a expandirse con diversas sucursales, pero, con la crisis de los últimos tiempo y su imposibilidad para manejar la situación, dejó de pagar impuestos y sus cuentas fueron embargadas.

“Les quiero decir algo, yo no soy un ladrón, yo no soy un estafador, soy una persona que se equivocó, que falló en los números, en la forma de trabajar, pero yo no soy un estafador porque yo nunca planeé hacer esto”, manifestó.