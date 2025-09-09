FOTO: Delincuentes armados robaron el auto a una familia en Villa Raffo: una nena bajó con un globo y manos en alto

Cuarenta segundos de terror vivió una familia en Villa Raffo, Tres de Febrero, cuando cinco delincuentes armados le robaron el auto en la puerta de su casa. La impactante secuencia, registrada por una cámara de seguridad, muestra a una niña bajando del vehículo con los brazos en alto y un globo en la mano, mientras sus padres eran encañonados. Lo más alarmante fue que, tras llevarse el coche, los ladrones regresaron por más pertenencias.

El violento episodio ocurrió el domingo a las 3:30 de la madrugada y dejó al padre de la familia con una muñeca fracturada. Las imágenes, difundidas por vecinos en redes sociales, reflejan la escalada de inseguridad en la zona. Según supo Noticias Argentinas, el auto fue encontrado horas después en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", completamente desvalijado y con importantes daños.

El video del robo: la nena con el globo y el insólito regreso por más

La cámara de seguridad captó el momento exacto en que la familia llegaba a su domicilio en un Toyota Corolla blanco. Al estacionar, un Peugeot 206 o 306 de color azul metalizado les cruzó el paso y de él descendieron cinco hombres armados con pistolas, de los cuales al menos dos parecían ser menores de edad.

Forcejeo y fractura: Dos de los delincuentes amenazaron al conductor, con quien forcejearon hasta tirarlo al suelo, provocándole la fractura de su muñeca izquierda. Fue asistido en el Hospital Zubizarreta. La niña con las manos en alto: Mientras tanto, la madre salió apurada y abrió la puerta trasera para que su hija bajara. La pequeña, entendiendo la gravedad de la situación, descendió despacio, con sus brazos levantados y aferrando un globo. El insólito "regreso por más": Tres de los asaltantes subieron al auto familiar y huyeron. Sin embargo, a los pocos metros detuvieron la marcha. Fue entonces que uno de ellos, encapuchado, descendió y volvió caminando hacia las víctimas. Nuevamente, les apuntó con el arma y le arrebató a la madre la cartera y un celular, antes de huir definitivamente.

El auto desvalijado y la impotencia de las víctimas

El Toyota Corolla fue encontrado más tarde en "Fuerte Apache". Según la denuncia policial, estaba desvalijado: le faltaba la rueda de auxilio, la batería, el estéreo multimedia original y las herramientas. Además, tenía abolladuras, rayones y la rotura de un farol trasero.

A la familia le robaron los tres celulares (dos Samsung y un IPhone), la documentación completa (DNI, registro, cédula del vehículo) y todas las tarjetas de débito y crédito (Banco Provincia, Santander Río y Mercado Pago). "Hice el reclamo [a Mercado Pago] y me dijeron que tardaban 45 días", expresó con indignación la víctima a Noticias Argentinas.

La impotencia se profundizó con la respuesta policial. "La comisaría estaba cerrada. Casi tiro la pared abajo", manifestó la víctima a Noticias Argentinas. Una vecina consultada aseguró que una fuente le dijo que a los ladrones los tienen identificados pero "no pueden hacer nada porque son menores", y que la misma banda ya había atacado a otra vecina de Villa Raffo.