Controladores aéreos levantaron el paro y se normalizan los vuelos

El Gobierno anunció anoche que alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos, lo que pone fin a la medida de fuerza escalonada que afectaba el transporte aéreo. En consecuencia, este jueves se normalizan los vuelos.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) acordaron un incremento salarial del 14% en tramos, evitando el paro previsto para el sábado. Fuentes oficiales indicaron que la resolución sigue a días de interrupciones que impactaron a miles de pasajeros.

El martes, 15.000 viajeros de Aerolíneas Argentinas se vieron afectados, con un costo estimado de entre 1,5 y 2 millones de dólares para la empresa. El domingo, la cifra alcanzó los 19.000 pasajeros entre las principales aerolíneas, especialmente en rutas de cabotaje.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/M68iPcbv2k — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 27, 2025

Esta mañana, Atepsa suspendió el paro planeado para jueves tras una nueva reunión de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo, tras tres días de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. El acuerdo busca normalizar las operaciones aéreas tras el caos generado.