Conmovedor posteo de la amiga de Benjamín Gamond que sobrevivió al ataque

Macarena Elías González es la amiga de Benjamín Gamond que estuvo presente en la playa de Ocaxa, en México, en el momento en que atacaron a machetazos al joven cordobés que perdió la vida, y este viernes publicó un emotivo posteo.

Con el objetivo de despedir a su amigo en redes, la joven de 29 años que sobrevivió al ataque se expresó en su cuenta de Instagram en dos publicaciones.

En una le dedicó un emotivo escrito, donde resalta sus virtudes y asegura que el joven era "todo amor". "Eras un alma sabia. Eras todo amor. Eras totalmente épico", manifiesta la joven.

Y continúa: "Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso. Me van a faltar tus desayunos y tus charlas. Me vas a faltar en todas las fiestas, pero voy a seguir yendo a bailar allá adelante como si estuvieras saltando conmigo. Me llevo para siempre tus abrazos", acompañando una publicación en que ambos están trepados a un gran árbol.

Y en el mismo posteo dice: "Te voy a extrañar por siempre mi hermanito benjamín".

Luego compartió otra publicación, también acompañada de una foto con su amigo, y le agregó un corazón.

Cabe decir que Macarena estuvo en el ataque junto a su novio Santiago Lastra, también amigo de Benjamín.

