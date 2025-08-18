FOTO: Condena a hombre que atropelló y mató tras conducir con 3 gramos de alcohol

El hombre que condujo con casi 3 gramos de alcohol en sangre, atropelló y mató en la provincia de Mendoza en julio de 2024 fue condenado en un juicio abreviado. Se supo que el acusado tenía una inhabilitación para manejar y que la víctima había sido papá hacía pocos meses.

Este lunes, según informó el Ministerio Público Fiscal provincial a la agencia Noticias Argentinas, se realizó en el Juzgado Penal Colegiado N°1 el juicio abreviado presidido por el juez Juan Manuel Pina González, por el hecho ocurrido el pasado 7 de julio de 2024 en el Acceso Sur, cuando Néstor Javier Nievas, de 43 años, fue embestido por Franco David Guevara, de 26.

Desde aquella madrugada el imputado estuvo en prisión y este lunes se concretó el acuerdo entre partes, por lo que Guevara recibió una pena de 8 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual y quebrantamiento de una inhabilitación judicial impuesta.

Dicho acuerdo había sido solicitado por la defensa del imputado y fue aceptado por los fiscales de la Unidad Fiscal de Tránsito, Darío Tagua y Fernando Giunta.

Guevara, sumado a la condena, tendrá que cumplir una sentencia de 10 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículos.

Por la fatal colisión, la víctima murió; en tanto se comprobó que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. El test arrojó que conducía con 2,79 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el 0,5 máximo permitido por la Ley de Tránsito.

Inclusive, se supo que transitaba pese a registrar una inhabilitación emitida por un juez contravencional de Fray Luis Beltrán por contar con antecedentes judiciales previos por transitar también alcoholizado.