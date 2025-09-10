Comenzó el juicio por el caso Solange Musse: acusan a exfuncionarios del COE

Este lunes 1° de septiembre de 2025 comenzó en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto el juicio contra Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y Analía Morales, asistente social, ambos exintegrantes del COE Regional Río Cuarto.

Los acusados enfrentan cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por impedir, en agosto de 2020, el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, quien buscaba despedirse de su hija Solange Musse, enferma terminal de cáncer de mama en etapa IV, en Alta Gracia.

El caso, que conmocionó al país en plena pandemia de COVID-19, se centra en la decisión de los imputados de negar el paso a Pablo Musse, quien viajaba desde Neuquén acompañado por su cuñada, Paola Oviedo, una persona con discapacidad motriz.

Según la acusación, a pesar de contar con permisos y de que los protocolos sanitarios contemplaban excepciones para casos “impostergables”, Musse fue obligado a regresar a Plottier, Neuquén, “encapsulado” y escoltado por la policía, sin poder detenerse en el trayecto.

Días después, el 21 de agosto de 2020, Solange falleció a los 35 años sin haber podido ver a su padre.

En la primera jornada del juicio, presidida por los jueces Daniel Antonio Vaudagna, Nicolás Rins y Diego Ortiz, junto a un jurado popular, el fiscal de Cámara Julio Rivero prometió armar un “rompecabezas de piezas irregulares” para esclarecer los hechos.

Entre los primeros testimonios, destacaron los de Paola Oviedo, tía de Solange, Pablo Musse, quien se quebró al relatar su dolor, y Teresa Beatriz Oviedo, madre de la joven. Con 35 testigos programados, se espera que el proceso continúe hasta la próxima semana, con un cuarto intermedio hasta el jueves.

Analía Morales, al declarar, negó haber tenido poder de decisión en el caso, afirmando que su rol en el COE Regional Río Cuarto se limitaba a la gestión de protocolos de COVID-19, como la traceabilidad de casos positivos.

Según su testimonio, Andrada le comunicó vía WhatsApp la necesidad de “rebotar” a Musse por dos test rápidos positivos, pidiéndole que coordinara con Salud Pública de Plottier para notificar su regreso.

Morales aseguró desconocer que Musse viajaba con una persona discapacitada y que su destino era ver a su hija en Alta Gracia, enterándose de estos detalles un año después, durante las imputaciones.

El caso Solange Musse se convirtió en un símbolo de las consecuencias de los protocolos sanitarios rígidos durante la pandemia, generando indignación por la falta de humanidad en la aplicación de las restricciones.

La sentencia, que podría conocerse la próxima semana, determinará las responsabilidades de Andrada y Morales en este doloroso episodio que marcó a la sociedad cordobesa y argentina.

informe de Víctor Rapetti