Avanzan en una causa de amenazas agravadas y secuestran armas de fuego
Además, en el mismo operativo, secuestraron municiones.
23/08/2025 | 15:22Redacción Cadena 3
FOTO: Avanzan en una causa de amenazas agravadas y secuestran armas de fuego
Avanzan en una causa de amenazas agravadas y secuestran armas de fuego y municiones. Tras los allanamientos realizados, los efectivos notificaron al causante de una prohibición de acercamiento hacia la víctima.
Luego de un investigación por un hecho de amenazas agravadas seguida de lesiones, personal de la Comisaría Seccional 5ta. solicitó las medidas judiciales a la Unidad Fiscal Criminal 2.
En el registro de dos de los inmuebles allanados, ubicados en calle Italia al 1200 de San Miguel de Tucumán, los uniformados procedieron al secuestro de una carabina, un revólver, vainas servidas, un cartucho y una camioneta, que se encontraría relacionada a la causa.
Mientras el equipo policial sigue con la investigación, por orden de la Justicia se notificó al acusado de una restricción perimetral hacia la víctima.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Se avanzó en una causa de amenazas agravadas y se secuestraron armas de fuego.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Personal de la Comisaría Seccional 5ta. y la Unidad Fiscal Criminal 2.
¿Cuándo ocurrieron los allanamientos? Se llevaron a cabo en un operativo registrado recientemente.
¿Dónde se realizaron los allanamientos? En inmuebles ubicados en calle Italia al 1200 de San Miguel de Tucumán.
¿Por qué se notificó al causante? Por una prohibición de acercamiento hacia la víctima debido a la investigación.
[Fuente: Noticias Argentinas]