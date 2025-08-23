FOTO: Avanzan en una causa de amenazas agravadas y secuestran armas de fuego

Avanzan en una causa de amenazas agravadas y secuestran armas de fuego y municiones. Tras los allanamientos realizados, los efectivos notificaron al causante de una prohibición de acercamiento hacia la víctima.

Luego de un investigación por un hecho de amenazas agravadas seguida de lesiones, personal de la Comisaría Seccional 5ta. solicitó las medidas judiciales a la Unidad Fiscal Criminal 2.

En el registro de dos de los inmuebles allanados, ubicados en calle Italia al 1200 de San Miguel de Tucumán, los uniformados procedieron al secuestro de una carabina, un revólver, vainas servidas, un cartucho y una camioneta, que se encontraría relacionada a la causa.

Mientras el equipo policial sigue con la investigación, por orden de la Justicia se notificó al acusado de una restricción perimetral hacia la víctima.