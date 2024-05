Aumento de la nafta: cómo hacer para que el combustible rinda más y gastar menos

El Gobierno dispuso actualizar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) desde el 1° de junio, por lo que el sábado 1 de junio los precios de la nafta y el gasoil subirán entre 1% y 1,5%.

Al incremento impositivo, se le podría agregar una suba en el orden del 2% y 3% extra que terminaría elevando los precios entre un 3% y un 4,5%.

El plus que resta definir estaría vinculado a la devaluación mensual del 2% del dólar, la variación del precio internacional del petróleo y al ajuste en el precio de los biocombustibles autorizado hace 15 días por la Secretaría de Energía.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la nafta aumentó cerca de un 80% desde mediados de diciembre hasta fines de abril. Si se tienen en cuenta los incrementos previos al cambio de Gobierno, el incremento es todavía mayor.

Una de las formas de ahorrar combustibles es utilizar correctamente la caja de cambios y evitar el alargue innecesario de las marchas y evitar las aceleradas bruscas. Hay que tener en cuenta que tampoco es el mismo consumo el que realiza el auto en ciudad o en ruta. También hay que estar al tanto del tamaño del motor para saber cuánto consume en promedio.

Utilizar el auto a vueltas muy altas hará que el consumo de nafta aumente considerablemente y que debas recurrir a la estación de servicio antes de lo previsto y, en consecuencia, desembolsar una suma de dinero mayor para llenar el tanque. Es recomendable cambiar de marcha cuando el auto este sobrepasando las 2.000 revoluciones por minuto (rpm) para que el motor no llegue a una sobrecarga.

Al momento de emprender el viaje, la primera solo debe utilizarse durante unos segundos o al recorrer unos seis metros. Luego la marcha debe cambiarse a segunda y seguir moviéndola acorde a las revoluciones. Cabe señalar que la primera y segunda marcha son las que más combustible consumen para mover el auto.

Otra sugerencia es conocer bien el camino o armar un trayecto adecuado del viaje si no conocemos la ruta a tomar para llegar a destino. Con el uso de Google Maps o Waze, es suficiente con colocar la dirección para no equivocarse de dirección y gastar de más.

También se recomienda revisar con cierta periodicidad la presión de los neumáticos. La revisión debe realizarse cada 10 días. La presión a utilizar está indicada en el manual de usuario del auto, o bien, en el marco interno de la puerta del conductor, que especifica la presión para las ruedas delanteras y traseras. No hay que olvidarse de revisar la rueda de auxilio.

Es importante apagar el motor cuando no está en uso para evitar gastos innecesarios. Algunos vehículos ya tienen incorporado el sistema "Stop&Start", que apagan el motor cuando están sin movimiento para ahorrar combustible.

Si este sistema no está disponible, no se recomienda hacerlo de forma manual dado que el motor no está preparado para eso y cada arranque extra implica un gasto, además de perjudicar la carga de la batería. Si la espera es mayor a un minuto, sí es preferible apagar el motor.

En la medida de lo posible, se recomienda mantener una velocidad estable en avenidas y rutas para gastar menos litros de combustible. En rutas, es recomendable activar la velocidad crucero si el auto tiene esa opción para que el sistema mantenga la marcha de forma continua, siempre con la marcha más alta disponible.

El consumo del auto varía cuando es ocupado por una persona o cinco. También cambia cuando llevamos muchos objetos, como el equipaje. Si no es necesario, se recomienda dejar de lado todos los objetos que no sean necesarios para que el vehículo esté liviano. Además de ahorrar combustible, contribuirá a la seguridad al evitar la presencia de objetos sueltos.

