En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Chacarita

Santa Fe

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Aprehenden a dos hombres con más de 100 bochitas de cocaína y un millón de pesos

Ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

23/08/2025 | 15:53Redacción Cadena 3

FOTO: Aprehenden a dos hombres con más de 100 bochitas de cocaína y un millón de pesos

Aprehenden a dos hombres con más de 100 bochitas de cocaína y un millón de pesos. El hecho ocurrió en horas de la noche del viernes en Villa Quinteros, Monteros. Intervino personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste.

La comisario, Marta Bustamante, jefa de la Comisaría Villa Quinteros, informó sobre la aprehensión de dos personas durante un despliegue territorial realizado por efectivos de esa dependencia a los fines de contrarrestar la actividad delictiva.

“En circunstancia que nos encontramos en cercanías de la cancha, conocida como “Corbalán”, se observó a dos sujetos, quienes al notar la presencia policial, uno de ellos emprendió la huida y arrojó al suelo un chaleco. El cual contenía 111 bochitas de cocaína y en el lugar quedó otro individuo con tres bochitas”.

“Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Didrop Oeste, quien hizo las comunicaciones respectivas a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo -UFINAR, que dispuso convalidar la aprehensión de uno de los individuos y la averiguación de antecedentes de ambos”, señaló Bustamante.

Además, la comisario comentó que se secuestró una importante suma de dinero que rondaría en un millón de pesos, que tenían estas personas al momento del hecho. “Se están llevados a cabo distintas diagramaciones de servicio por orden de la superioridad, para evitar hechos delictivos y brindar tranquilidad a la comunidad”, recalcó Bustamante.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Aprehendieron a dos hombres con más de 100 bochitas de cocaína y un millón de pesos.

¿Quiénes intervinieron? Intervino la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste.

¿Cuándo tuvo lugar el hecho? Ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

¿Dónde sucedió? En Villa Quinteros, Monteros.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? Los sujetos intentaron huir al notar la presencia policial, y se encontró droga y dinero en su poder.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho