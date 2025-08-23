FOTO: Aprehenden a dos hombres con más de 100 bochitas de cocaína y un millón de pesos

Aprehenden a dos hombres con más de 100 bochitas de cocaína y un millón de pesos. El hecho ocurrió en horas de la noche del viernes en Villa Quinteros, Monteros. Intervino personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste.

La comisario, Marta Bustamante, jefa de la Comisaría Villa Quinteros, informó sobre la aprehensión de dos personas durante un despliegue territorial realizado por efectivos de esa dependencia a los fines de contrarrestar la actividad delictiva.

“En circunstancia que nos encontramos en cercanías de la cancha, conocida como “Corbalán”, se observó a dos sujetos, quienes al notar la presencia policial, uno de ellos emprendió la huida y arrojó al suelo un chaleco. El cual contenía 111 bochitas de cocaína y en el lugar quedó otro individuo con tres bochitas”.

“Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Didrop Oeste, quien hizo las comunicaciones respectivas a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo -UFINAR, que dispuso convalidar la aprehensión de uno de los individuos y la averiguación de antecedentes de ambos”, señaló Bustamante.

Además, la comisario comentó que se secuestró una importante suma de dinero que rondaría en un millón de pesos, que tenían estas personas al momento del hecho. “Se están llevados a cabo distintas diagramaciones de servicio por orden de la superioridad, para evitar hechos delictivos y brindar tranquilidad a la comunidad”, recalcó Bustamante.