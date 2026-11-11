FOTO: Agravaron penas a dueños de perros que mataron a un niño en Recreo, Santa Fe

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- La Justicia ha decidido agravar las penas impuestas a los dueños de los diez perros responsables del ataque que causó la muerte de Diego Román, un niño de 12 años que perdió la vida el 3 de julio de 2019 en la localidad de Recreo, en la provincia de Santa Fe.

El juez de Cámara Penal de Santa Fe, Oscar José Butnik, modificó la calificación legal del caso, pasando de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual. Esta decisión se fundamentó en la consideración de que Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega eran conscientes del riesgo que representaban sus perros, pero no tomaron las medidas necesarias para evitar el ataque.

En consecuencia, el magistrado impuso una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Reyes, mientras que a Vega se le dictó una sentencia de 8 años como coautora del hecho, según lo informado por el portal del diario La Capital.

Asimismo, Butnik ordenó que ambos implicados no pueden criar perros durante el doble del tiempo de sus condenas. Además, el juez tuvo en cuenta los antecedentes de agresiones previas cometidas por los mismos animales, que habían dejado a dos personas internadas por lesiones de diferentes grados.

Durante el juicio oral y público, Reyes había recibido una pena de 4 años de prisión efectiva, mientras que Vega había sido sentenciada a 3 años de ejecución condicional. Sin embargo, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ana Laura Gioria y Andrés Marchi, apelaron el fallo del juez de primera instancia, Pablo Busaniche.

El caso

El cuerpo de Diego Román fue encontrado en un predio rural de Recreo. Al principio, la situación era confusa y las autoridades consideraban que el caso era particularmente escabroso.

Sin embargo, las primeras pericias cambiaron el rumbo de la investigación, revelando que el niño había sido atacado por una jauría de perros de razas Rottweiler y Boxer.