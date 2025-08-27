En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Accidente fatal y corte total en Avenida General Paz: un policía murió

El SAME y la policía de la Ciudad realizan un operativo a la altura de Avenida Balbín, sentido río de La Plata.

27/08/2025 | 06:37Redacción Cadena 3

FOTO: Accidente fatal y corte total en Avenida General Paz: una moto chocó contra un camión

Un motociclista, que se desempeñaba como policía, murió tras caerse de su vehículo y ser atropellado por un camión sobre la Avenida General Paz, a la altura del Parque Sarmiento y había grandes demoras en el tránsito desde la Avenida San Martín.

El trágico hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles sobre la citada avenida, altura Balbín sentido al Río de la Plata y de inmediato arribaron al lugar móviles del SAME terrestres y aéreo.

Pese a que los médicos le realizaron tareas de reanimación, se constató minutos después que había fallecido.

Se determinó que se trataba de un inspector, de 45 años, perteneciente a la Policía de la Ciudad y que en ese momento se trasladaba a tomar servicio a la Comisaría Vecinal 12A.

En tanto, se informó que la víctima perdió el control por sus propios medios, golpeando contra la banquina.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un motociclista chocó contra un camión en la Avenida General Paz.

¿Quién fue el implicado? Un motociclista que circulaba por la avenida.

¿Cuándo sucedió? En la madrugada del miércoles.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Avenida General Paz, a la altura del Parque Sarmiento.

¿Por qué se cortó el tránsito? Debido al operativo del SAME y la policía tras el accidente fatal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho