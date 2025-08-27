Accidente fatal y corte total en Avenida General Paz: un policía murió

FOTO: Accidente fatal y corte total en Avenida General Paz: una moto chocó contra un camión

Un motociclista, que se desempeñaba como policía, murió tras caerse de su vehículo y ser atropellado por un camión sobre la Avenida General Paz, a la altura del Parque Sarmiento y había grandes demoras en el tránsito desde la Avenida San Martín.

El trágico hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles sobre la citada avenida, altura Balbín sentido al Río de la Plata y de inmediato arribaron al lugar móviles del SAME terrestres y aéreo.

Pese a que los médicos le realizaron tareas de reanimación, se constató minutos después que había fallecido.

Se determinó que se trataba de un inspector, de 45 años, perteneciente a la Policía de la Ciudad y que en ese momento se trasladaba a tomar servicio a la Comisaría Vecinal 12A.

En tanto, se informó que la víctima perdió el control por sus propios medios, golpeando contra la banquina.