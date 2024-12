¿Vas a regalar electrónica para Navidad? Conocé estas promos

FOTO: On city

FOTO: On city

FOTO: On city

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos buscan gadgets tecnológicos hasta electrodomésticos para el hogar. La oferta es amplia y atractiva, con promociones imperdibles y cuotas sin interés.

Sebastián Oblote, gerente de On City, dijo a Cadena 3 que desde el 20 de diciembre los locales tendrán diferentes opciones para la compra de los regalos navideños. "Tenemos un montón de ofertas, por ejemplo, con el crédito On City a partir del viernes 20 vamos a tener 24 cuotas fijas con el 20% de descuento y el primer pago no es en enero, sino en febrero y así le damos tiempo para que la gente se acomode un poquito con los gastos de navidad", destacó.

"Para los que compran con tarjeta de crédito, 18 cuotas sin interés a partir del viernes 20 en seleccionados. Y para el que compra de contado hay un 40% en productos seleccionados", agregó.

Además, detalló que entre los artículos estrellas de la temporada se encuentran las consolas como la PlayStation 5, las freidoras de aire, licuadoras y jugueras, perfectas para los días de verano, equipos de música y parlantes con micrófono, ideales para animar las fiestas familiares y las aspiradoras robot, una solución moderna para quienes buscan practicidad en la limpieza del hogar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Dónde encontrar tu regalo ideal?

On City cuenta con sucursales en Córdoba capital y alrededores. En pleno centro de Córdoba el local se encuentra en Rivera Indarte 175, mientras que otros puntos de venta: Shopping centers, Colonia Sagrada Familia, Río Ceballos, y más.

Además, su página web renovada ofrece una amplia variedad de productos, desde perfumes y maquillaje hasta comida para mascotas.

Atención especial por Navidad

Para quienes no tienen tiempo durante la semana, los locales estarán abiertos el domingo previo a Navidad en horario habitual, facilitando las compras de última hora.