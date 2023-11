Una diputada de LLA juró vestida de novia en Salta: "Hoy me caso con la gente"

Una diputada salteña protagonizó un insólito momento cuando juró para asumir a su banca en la legislatura local, donde asistió con un vestido de novia.

"Hoy me caso con la gente", expresó con lágrimas en los ojos. Se trata de Griselda Galleguillos, quien se desempeñó anteriormente como concejal del departamento de Rosario de Lerma y está en una corriente alineada con La Libertad Avanza. "Esto es un símbolo profundo de compromiso con mi comunidad", mencionó.

En diálogo con Cadena 3, la diputada dijo que es la primera vez que asume como tal y que anteriormente fue concejala. "Sufrí mucha persecución por querer desenmascarar la corrupción", denunció. También contó que el vestido fue confeccionado por su hermana. "Quería algo sencillo, no tengo hijos, tampoco marido y nunca tuve novio".

Griselda Galleguillos se vistió de novia para jurar como diputada. (Foto: gentileza)

La nueva legisladora provincial hizo una dedicatoria especial por su vestimenta: "Cuando inicié mi carrera política hace 10 años hubo un señor de mi pueblo, Don Flores, que me visitaba seguido para apoyarme y darme fuerza".

"Me decía que cuando llegara a diputada me ponga el vestido de novia y el anillo porque eso simbolizaría el compromiso con la ciudad y la provincia", remarcó este viernes ante la prensa.

"Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El antecedente insólito de Griselda Galleguillos

Durante la campaña, también protagonizó otro insólito momento. Por entonces, reversionó el hit de Shakira y Bizarrap para criticar al gobernador Gustavo Sáenz.

"Llegó el tiempo de elección. Él compra voto, quiere ir por la reelección. Tanto que te la das de cantor, cuando cantas Rosa Rosa es la peor versión", comenzó.

"Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa chantas como tú uh uh uh uh", sumó.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Salta: candidata a diputada reversionó el hit de Shakira y Bizarrap contra Sáenz Video

/Fin Código Embebido/

Y cerró: "El cargo te quedó grande, por eso estás con candidatos como tú uh uh uh uh".

En 2011, cuando lanzó su precandidatura como senadora provincial, había lanzado otro spot similar al de este año, por lo que Galleguillos tiene antecedentes de este tipo de apariciones que llaman la atención.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.