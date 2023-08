Tragedia en las Altas Cumbres: insólita declaración de bienes de Oscar González

El juez José María Estigarribia emitió una resolución donde hizo referencia a una llamativa declaración jurada del legislador cordobés Oscar González, que protagonizó en octubre de 2022 un choque fatal en las Altas Cumbres y en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dejó con heridas gravísimas a su hija y una amiga de esta.

Este miércoles, Estigarribia emitió un informe de 22 páginas en el que dio cuenta que González declaró 11 bienes por un valor total de apenas cuatro millones de pesos. En un apartado de la resolución, el juez utilizó la palabra "irrisoria" para dar detalles del monto de los bienes declarados por el legislador suspendido.

Según la resolución, González declaró una casa ubicada en un barrio de la ciudad de Córdoba por un monto total de $924.000, según "valor de mercado". También dio cuenta de departamentos en importantes zonas de la capital provincial valuados en $35.000 y otros de $400.000, $650.000 y $800.000. En los dos últimos casos, se tratan de dos inmuebles ubicados en barrio Nueva Córdoba.

González también declaró haber comprado una cochera en el centro de Córdoba, ubicada en calle Chacabuco, por $20.000. También informó de una casa en Villa Dolores valuada en $50.000 y el 50% de un lote situado en esa localidad por apenas cinco centavos, siempre citando lo que marca su declaración jurada.

"Se advierte que los patrimonios descriptos superan largamente la cifra de los cuatro millones de pesos", indicó la resolución del juez José María Estigarribia.

El magistrado incorporó en su resolución datos actualizados del Registro de la Propiedad de Córdoba, donde da cuenta que González tiene 17 inmuebles, un auto marca Audi y depósitos bancarios en moneda nacional y estadounidense. En el último caso, se tratan de 92.000 dólares.

La resolución ordenó trabar embargos por 22 millones de pesos: se trata de la vivienda situada en Villa Dolores (11 millones de pesos) y otra ubicada en la ciudad de Córdoba (11 millones de pesos).

Por este tema, Cadena 3 intentó comunicarse con los abogados de Oscar González y no quisieron acceder a la entrevista. Sin embargo, se pudo saber que se encontraban sorprendidos por la resolución del juez y que no tenían ninguna notificación del caso.

Detalle de la DD.JJ.

...los valores de los bienes denunciados en su declaración patrimonial -según su cálculo- ascienden a la suma de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000), por lo que no alcanzan a cubrir la cifra reclamada ($122.000.000). Esto así, porque si bien es cierto que de la Declaración Jurada Patrimonial (Anexo II- Formulario B) que el legislador Oscar Félix González, DNI N° X.XXX.XXX, formuló con fecha 26 de febrero de 2020 a los fines de cumplimentar con el art. 14 de la Constitución Provincial, se desprende que los once bienes inmuebles por los valores allí declarados alcanzan la suma de Pesos Tres Millones Trescientos Veintidós Mil Doscientos Cincuenta con cinco centavos ($3.322.250,05), no es menos cierto que el monto asignado a cada bien resulta evidentemente irrisorio. Esto así, porque una casa habitación en un importante barrio de la ciudad de Córdoba, ubicada en calle Arquitecto Carlos Thays N° XX, es tasada en la suma de Pesos Novecientos Veinticuatro Mil ($924.000); departamentos en importantes zonas de la capital provincial se valúan en Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000- Dpto. 11 A, ubicado en Chacabuco N° XXX), Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000- Dpto. 7 D ubicado en Ituzaingo N°XXX), Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($650.000- Dpto. 6 B ubicado en Ituzaningo N° XXX) y Pesos Ochocientos Mil ($800.000- Dpto. 13 ubicado en Poeta Lugones N° XXX); una cochera en pleno centro de la misma ciudad en Pesos Veinte Mil ($20.000- ubicada en Chacabuco N° XXX); una casa ubicada en la ciudad de Villa Dolores en Pesos Cincuenta Mil ($50.000- en calle Hormaeche N° XXX) y el 50% de un lote en la misma localidad en cinco centavos ($0,05); un lote en la localidad de San Javier de esta Provincia de Córdoba en Pesos Cinco Mil ($5.000) y una casa en el mismo lugar en Pesos Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta ($398.250); y el 50% de un lote en la localidad de Yacanto de esta Provincia en Pesos Cuarenta Mil ($40.000). Desde la óptica de una persona común con conocimientos mínimos de mercado se advierte sin mayor esfuerzo que los bienes descriptos conforman un patrimonio de importancia tal que supera largamente la cifra de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000) y me atrevo a decir que el monto indemnizatorio pretendido ($122.000.000). A ello se suma que del informe por “Consulta de Titulares de Dominio de Personas Físicas” del “Registro de la Propiedad” de esta Provincia de Córdoba correspondiente al imputado, acompañado por los mandatarios, surge a nombre de Oscar Félix González, DNI/LE N° X.XXX.XXX, CUIT XX-XXXXXXX-X, diecisiete inmuebles, individualizados con sus respectivos folios reales. A ello se suman otros bienes tales como un automóvil marca Audi, todo terreno, modelo Quattro, y dinero en depósitos bancarios en moneda nacional y estadounidense (u$s 92.158,53). Por consiguiente, mal puede sostenerse que el patrimonio del demandado no puede resultar suficiente para garantizar el futuro monto indemnizatorio.

Informe de Francisco Centeno.