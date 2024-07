Murió Miguel Durán, referente del periodismo de Córdoba

El periodismo de Córdoba está de luto. Este lunes falleció a los 71 años Miguel Ángel Durán, un referente del periodismo de la provincia. Conocido como “Tubo”, dejó una huella profunda en la prensa gráfica y en especial en las coberturas de resonantes casos policiales.

Nacido en San Rafael, Mendoza, llegó a Córdoba a estudiar y pronto comenzó a darle a la tecla: en 1975 ingresó en el diario Los Principios, hasta que a fines de 1979 pasó a la redacción de La Voz del Interior, de la que nunca más se fue hasta que se jubiló. De la máquina de escribir, de la generación de la imprenta de plomo a la era de Internet, Durán nunca renegó de la tecnología, porque siempre supo que la esencia del periodismo estaba en conseguir ese dato clave a partir del cual construir una gran investigación de segura repercusión. No dudaba en dejar todo a cualquier hora del día para ir a buscar a la fuente indicada. Fue un periodista de tiempo completo.

“Hay tres palabras: estar, estar y estar. La información no te llega bien si te quedás sentado. Nunca te va a venir así y vas a publicar gacetillas oficiales que es una vergüenza”, era su consejo de cabecera para cualquiera que recién se asomara al periodismo. Porque de todos los atributos que pueden definirlo, la palabra generosidad siempre fue la que más repetían para definirlo aquellos que lo conocieron de cerca.

“Lo que han perdido muchos periodistas es la honestidad. Los políticos los tientan, los tientan los empresarios y caen muchos. Yo jamás acepté nada nada que no fuera mi sueldo de periodista. Y por eso duermo tranquilo, miro a mis hijos tranquilo. Siempre hice mi laburo como lo tenía que hacer y eso es lo que tiene que hacer un periodista, sin arrugar y yendo al frente siempre. Diciendo la verdad siempre y no hace falta la soberbia. Yo veo muchos soberbios de la tele y eso es una estupidez, la estupidez humana. No hay nada como vivir de su trabajo y que te guste tu trabajo, que disfrutes”, supo contar el día que anunció su jubilación.

Un retiro que nunca fue tal porque siempre continuó observando la realidad con los mismos ojos que durante 36 años guiaron su carrera.

La cobertura del caso María Soledad Morales en Catamarca, las secuelas de la guerra en Kosovo, las fronteras del delito en la Argentina y la realidad cotidiana de cada barrio siempre lo tuvieron allí. Su crónica sobre el movimiento de “Los sin Tierra” en Brasil le valió un premio de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa)

En 1984, la filial Córdoba de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) le encomendó una tarea que Durán cumplió con valentía y profesionalismo: redactó el informe final de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. Durán nunca hizo alarde de esa contribución ciudadana y recién en 2013, cuando fue republicada ese libro de la Conadep Córdoba, fue reconocido con el premio Jerónimo como ciudadano ilustre de Córdoba.

Casado con Rita, padre de Eleonora y Flavio, abuelo de dos nietos, presente infaltable en la tribuna de Instituto, lector y oyente atento de todas las noticias, Durán marcó una huella en la crónica policial de todos los días.

Sus restos serán velados a partir de las 17 de este lunes en bulevar San Juan 537, de la ciudad de Córdoba, y mañana a las 10 serán inhumados en el crematorio Parque Azul, camino a Alta Gracia.

