La receta de la Miss Universo bonaerense para lucir como de 30 a sus 60 años

Alejandra Rodríguez, abogada y periodista oriunda de La Plata, ha capturado la atención de muchos con su elegancia y carisma. Nacida en Coronel Brandsen, al noreste de la provincia, Alejandra pasó su infancia entre estas dos ciudades. Su formación académica incluye estudios en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), antes de que se convirtiera en facultad, y posteriormente se graduó como abogada.

"Me cuido, pero de una manera normal. Soy vegetariana, básicamente. Trato de no consumir azúcares ni harinas... Me gusta hacer gimnasia tres veces por semana y caminar", explicó en diálogo con Cadena 3.

"Es revolucionario porque este año 2024 se inauguró esta nueva etapa inclusiva. Por eso tuve la posibilidad de participar con 60 años y resulté ganadora", contó en Siempre Juntos.

Rodrpiguez también explicó que durante dos meses se preparó intensamente para el certamen en distintos ámbitos, como pasarela, maquillaje y oratoria. Asimismo, desarrollaron un proyecto social recolectando útiles escolares para comedores.

Además de su carrera legal, Alejandra está vinculada a la Escuela Agencia de Modelos de Francy Lezcano. Reveló que no está casada ni en pareja. Su amor por la naturaleza, el sol, la tranquilidad y la contemplación del mar y sus olas la han llevado a meditar y a apreciar la belleza de los animales. Alejandra cree que hay mucho que aprender de ellos.

En cuanto a su estilo de vida, Alejandra es una entusiasta de la actividad física y la comida sana, preferentemente orgánica. Le apasiona viajar para descubrir nuevos paisajes, personas y culturas. Su gusto musical incluye el tango y la música latinoamericana, así como letras profundas y poéticas. También disfruta de la poesía y de salir con amigas para celebrar los buenos momentos.

También descató "la buena genética" como un factor importante, además de la "actitud positiva".





"Mucha gente se siente inspirada por esto, para empezar proyectos a cualquier edad. El espíritu de estos certámenes es esto, buscar transmitir mensajes, ayudar a las personas", agregó.

Recientemente, Alejandra Marisa Rodríguez se coronó como representante de la provincia de Buenos Aires en el certamen de belleza de Miss Universo provincial. Compitiendo con otras 34 participantes de diversas edades (desde 18 hasta 73 años), su imagen se viralizó rápidamente tras el concurso.

Próximamente, Alejandra competirá a nivel nacional en Miss Universo Argentina 2024, en la final que se llevará a cabo el 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Yamile Dajud, Miss Universo Argentina 2023, coronará a su sucesora.

Fuente: Diario El Día.