Investigan la desaparición de una joven embarazada: las tenebrosas hipótesis

Se activó el protocolo de búsqueda de Priscila Quesada, de 20 años, una joven embarazada de mellizas y que cursa el séptimo mes de embarazo. Desapareció el pasado viernes 16 de mayo.

El lunes 19 de mayo, día en que se realizó la denuncia, una familiar de la joven señaló que el viernes Priscila se dirigía al hospital de Orán para ser atendida, cuando se perdió el contacto con ella.

La familia publicó que cursaba el "séptimo mes de gestación de mellizas y le diagnosticaron tumor cerebral, a la vez que se había programado una cesárea para el viernes 16 de mayo en el hospital de Orán".

A su vez, señalaron que el mismo día la trasladaron a la ciudad de Salta en una ambulancia, donde la acompañaba una enfermera con nombre Olga Segundo y desde Salta la habrían trasladado a Buenos Aires porque el tumor había avanzado.

"No sabemos ningún dato de ella, contactamos a los hospitales y clínicas donde nos dijeron que no tienen ningún registro de ella, que no tienen datos de la paciente y que no conocen a la enfermera que la acompañó", agregó su prima, que denunció en las redes la desaparición.

Además, precisó que la supuesta enfermera les envió mensajes y fotos trucadas asegurando que Priscila estaba en cirugía por un tumor cerebral, en Buenos Aires.

En diálogo con Cadena 3, la presidenta de la Fundación "Volviendo a Casa", Isabel Soria, explicó que las dos líneas de investigación son "trata de personas y violencia intrafamiliar".

Y agregó: "Según la familia, Priscila tenía un tumor en la cabeza, pero no hay registros de controles médicos regulares durante su embarazo".

La prima de Priscila comentó la situación y dijo que la joven es de contextura delgada, 1,50 metros de estatura aproximadamente, morocha y de cabello oscuro. Y agregó que la última vez que fue vista, vestía campera roja con rayas negras, pantalón deportivo con franjas blancas y zapatillas blancas.

Además, Soria explicó que el Ministerio de Salud de Salta no tiene registros del traslado ni atención médica.

Ante cualquier dato o información útil, se solicita a la comunidad, comunicarse al Sistema de Emergencias 911, Dependencia Policial o patrulla más cercana.

Informe de Elisa Zamora.