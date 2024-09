Héroe urbano: el relato del primer socorrista en asistir a la mujer malherida

El grave siniestro vial en el que se llevó la peor parte una joven de 20 años, María Andrea, conmocionó a la ciudad de Córdoba y también a Catamarca, ya que era oriunda de allí.

Santiago, un estudiante de Kinesiología y socorrista que se encontraba en el lugar del siniestro, fue uno de los primeros en asistirla.

En declaraciones desde el Hospital de Urgencias, donde se encuentra internada la joven, relató a Cadena 3 su experiencia: "No me imaginaba ver todo lo que vi. Asistí primero a un niño que estaba con su mamá, luego a otro hombre con un tobillo aparentemente quebrado, y ahí me solicitan para que vea a una chica que no reaccionaba", comenzó.

Santiago no conocía a María Andrea, pero ambos son oriundos de Catamarca, y se dio cuenta cuando vio le vio el carnet de la obra social.

Al describir el momento de la asistencia, dijo: "Me agaché para controlar a la chica y vi las lesiones, en ese momento llega el primer motorista del 107, le doy el parte de qué es lo que pasaba, le digo que es clave roja y en ese momento él contacta las lesiones y automáticamente da aviso a la ambulancia y en ese momento fue la primer paciente que ellos levantaron y la trajeron hasta el hospital".

Por ello, debido a la rápida intervención de Santiago, María Andrea fue la primera paciente en ser trasladada al hospital.

Cabe señalar que tanto Santiago como su hermano, tras el siniestro, fueron al Hospital de Urgencias y se quedaron a la espera de la llegada de la familia de la joven, y continúan dispuestos a ayudarlos en lo que dispongan.

Informe de Federico Borello.