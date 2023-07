Córdoba: chocaron dos veces su casa en ocho días y reclama mayor señalización

Marisa Alaniz es una vecina de barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, que denunció que en apenas ocho días le chocaron dos veces su casa, producto de la imprudencia vial de los conductores.

Su vivienda está ubicada en la esquina de La Falda y Bogotá, en el corazón del barrio. En los últimos días, en ese sector se ha observado un mayor flujo vehicular porque el municipio se encuentra pavimentando las calles paralelas.

La mujer denunció que en la zona no hay semáforos, lomadas ni reductores de velocidad y que cuando los autos chocan terminan incrustándose contra su casa.

"En ocho días fueron dos veces los choques. Vivo justo en una esquina y no tengo el cordón porque los colectivos y los camiones de basura los rompen cuando doblan. El primer choque ocurrió el 13 de julio a las 5.50, nos despertamos porque sentimos una explosión. Pensé que era un rayo y cuando salí tenía el auto metido adentro de la casa", detalló a Cadena 3.

Según dijo, el segundo episodio ocurrió el viernes 21 de julio. "Ocho días después, volví a sentir un estallido. Cuando estaba por salir, vi venir una camioneta contra mi casa y me rompió la reja que habían arreglado cuatro días antes", lamentó.

La mujer denunció que es "un cruce peligroso" porque, además de no haber semáforos ni reductores, la gente es imprudente. "Nadie frena y los delivery son de terror. No puedo dormir de noche porque pasan muy fuerte. Viví un susto. Gracias a Dios no estaban mis nietos porque cuando están juegan cerca de la reja", finalizó.

Informe de Fernando Barrionuevo.