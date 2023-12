ARPA condenó las amenazas de muerte contra Eduardo Feinmann

El reciente episodio de amenazas de muerte contra el periodista Eduardo Feinmann generó un fuerte repudio por parte de la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA).

ARPA, en su firme compromiso con el respeto a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, condenó enérgicamente las amenazas sufridas por Feinmann y su familia.

El mensaje intimidatorio, recibido a través de una red social, no sólo apuntaba a Feinmann por sus posturas "a favor de Javier Milei", sino que también extendía su amenaza hacia la familia del periodista y el propio Milei.

En medio de este lamentable suceso, Feinmann enfatizó su determinación para no ceder ante las intimidaciones: “Las amenazas de muerte no me amedrentarán. Obvio, se investigarán”.

Comunicado de ARPA:

Porque respetamos la libertad de pensamiento, respetamos la libertad de opinión y fundamentalmente respetamos y pregonamos la LIBERTAD de EXPRESIÓN, REPUDIAMOS las amenazas de muerte sufridas por el Periodista Eduardo Feinmann quien se desempeña en Radio Mitre y LN+, y su familia.

Este tipo de prácticas amenazantes y oscuras, que remiten a un pasado que no queremos que vuelva y que no deben volver.

Pretenden, lamentablemente, amedrentar la LIBERTAD DEMOCRÁTICA DE LOS MEDIOS EN GENERAL.

Es por eso que solicitamos un rápido esclarecimiento de quien o quienes son los responsables de esta actitud cobarde.

Por todo lo expresado anteriormente ARPA (Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas) sostiene que estas acciones merecen el más enérgico repudio de la sociedad TODA.