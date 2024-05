Aprovecharon las demoras en el Paso Cristo Redentor para limpiar la frontera

En los últimos meses, numerosos argentinos han optado por viajar a Chile para realizar compras, aprovechando la favorable relación de precios. Este incremento en el flujo de personas ha provocado largas esperas en el cruce fronterizo, con filas que a veces superan las seis horas, ya que muchos buscan aprovechar las promociones y la variedad de productos en los centros comerciales chilenos.

En medio de estas largas esperas y la congestión en la frontera, un grupo de mujeres de Córdoba decidió aprovechar su tiempo varado de manera positiva. En lugar de quedarse inactivas, estas mujeres comenzaron a recoger la basura acumulada a lo largo de la ruta, resultado del constante tránsito de viajeros. Equipadas con bolsas, recorrieron el área limpiando los residuos dispersos y mejorando notablemente la limpieza del lugar.

"Tristemente está muy pero muy sucio", dijo a Cadena 3 Sonia, una de las solidarias turistas. La mujer describió que entre los residuos encontrados había cajitas y paquetes de cigarrillos, botellas plásticas, latas de gaseosa y cerveza, además de papel envoltorio proveniente del comercio local.

A pesar del frío intenso y el fuerte viento que azotaba el lugar, estas mujeres dedicaron alrededor de una hora y media a limpiar el área mientras esperaban para cruzar la frontera. Sin embargo, Sonia lamentó que más personas no se unieran a su causa.

Además mencionó que los contenedores disponibles para depositar los residuos no dan abasto para toda la gente que cruza desde Chile y espera durante horas en esta zona. "Pueden estar muchas horas ahí esperando, pero a mí me parece una locura que a esta altura tengamos que aclarar que si hizo compras o si come algo no tiene que tirar el papel a la calle", expresó indignada.

Su esfuerzo no pasó desapercibido: documentó junto a sus compañeras de tour su labor y compartió imágenes y videos en redes sociales, particularmente en TikTok. En sus publicaciones, describieron su experiencia y la situación del lugar: "Hace seis horas que estamos varadas en el Paso Cristo Redentor, hay mucha mugre. Nos bajamos y juntamos lo más que pudimos".

Las publicaciones de estas mujeres recibieron numerosos comentarios de agradecimiento y felicitaciones. Los usuarios destacaron la importancia de su ejemplo, especialmente en un contexto donde la acumulación de basura es un problema recurrente en áreas con alta circulación de personas.

Informe de Fernando Barrionuevo.