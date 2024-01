Video: impactante fuga de gas causó temor en zona sudoeste

Una fuga de gas generó temor en los vecinos de la esquina de boulevard Seguí y Río de Janeiro, zona sudoeste de Rosario.

Por motivos que se intentan establecer, se produjo una fuga de gas en una cañería y tuvieron que intervenir personal de Litoral Gas y Bomberos.

“El abastecimiento de combustible es continuo por eso no se interrumpe el suministro. No iban a poder controlarlo. Nos llamaron y nos dieron aviso. No sabemos si la fuga se generó en algún punto o si se generó por alguien que estaba quemando algo en el basural”, precisó Francisco Panero, jefe de manteamiento de Litoral Gas.

En diálogo con el móvil de Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, amplió: “Puede que haya quedado poca tapada y producto del fuego se haya derretido la cañería de polietileno y se haya generado la fuga”.

“A las 9 entró el llamado, 20 minutos después estábamos en el lugar y una hora después quedó todo controlado”, indicó, y avisó: “Los vecinos de la manaza quedarán sin suministro hasta que reparemos la red”.