Vecinos enojados por falta de luz: "La EPE tendría que ser más eficiente"

Un grupo de vecinos de un edificio ubicado en la esquina de Balcarce y Salta reclama porque no tienen luz desde hace varias horas.

Todo comenzó este domingo, con un gran corte que tuvo una breve interrupción, pero finalmente se prolongó la falta de electricidad.

Néstor, uno de los vecinos del edificio, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, explicó: “A las 4.30 se cortó la luz, ayer lo mismo, pero volvió a las 21 y se cortó a la media hora. Estuvimos seis horas sin luz, hoy igual. No entiendo qué pasa”.

“Hacemos el reclamo y dicen que lo pasan a la guardia, pero no sé dónde está la guardia. Dicen que el corte es en la zona, pero hay un solo edifico sin luz. La gente grande no puede bajar porque no hay ascensores”, detalló.

Y cerró con críticas a la Empresa Provincial de la Energía: “La EPE tendría que ser más eficiente”.