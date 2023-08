Una nueva: estafan a comerciantes con falsos comprobantes de transferencia

Una nueva modalidad de estafa preocupa a los comerciantes del Paseo Cafferata de Rosario. La dueña de un local detectó que dos clientes que dijeron transferir el pago de una compra le enviaron un comprobante de transferencia falso.

“Llegó una parejita interesada en una valija. Me preguntaron si me podían transferir el pago, dije que sí, me dijeron que la hacían, les costó porque no había internet. Me mostraron el comprobante y vi que no se acreditaba”, dijo la mujer al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Estuvieron como media hora para realizar la operación. Cuando veo el comprobante después, aparecen los datos míos, pero no el CBU ni el nombre de la persona que me transfiere ni su banco”, agregó.

??ALERTAMOS A LOS COMERCIANTES!

En las últimas horas comerciantes de Paseo Cafferata, alertaron sobre una nueva modalidad de estafa.



Al momento de pagar, mostraron comprabante FALSO de transferencia.



NO entregar la mercadería hasta no ver acreditado el pago en su cuenta. pic.twitter.com/mhvtKO1CIl — VECINAL Dr.MARADONA (Oficial) (@EspacioMaradona) August 9, 2023

“Ahí empecé a sospechar. Lo puse en el grupo del paseo de compras y resulta que a otra comerciante le pasó lo mismo. Hay que estar alerta”, advirtió.