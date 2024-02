Una mujer se cayó a un pozo ciego y un bombero la salvó: "Fue desesperante"

Un milagro tuvo lugar en una casa de zona sur. Una mujer se cayó en un pozo ciego de 8 metros de profundidad y un bombero le salvó la vida.

Lorena y Matías, protagonistas de la increíble historia, hablaron en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Es una casa que estoy alquilando. Estaba regando el patio. Al pasar por un sector lo sentí hundido, pero no imagine que a la noche al salir me iba a caer. Eran bastantes metros de profundidad”, contó Lorena, y agregó: “Gracias a Dios estaba sin mi hijo, no quiero imaginar como iba a asustarse él. Lo único que hice fue pedir auxilio y escarbar. Tenía miedo de ahogarme porque caía agua. No tenía forma de sostenerme. Fue desesperante”.

Además, contó: “Mi ángel de la guarda fue mi amiga. Estaba hablando por teléfono con ella, me caí y el teléfono quedó en el césped. Ella llamó a los bomberos. Estuve dos horas bajo tierra. Los bomberos arriesgaron su vida. Imagínate lo que es caer en un lugar y no saber cómo salir”.

Al llegar a ese punto del relato Matías Idiarte, referente del Grupo de Rescate de los Bomberos Zapadores, se sumó a la conversación y Lorena le dijo: “Matías, gracias, con tus compañeros arriesgaron su vida”.

Él, por su parte, explicó: “Llegamos, nos pidieron colaboración. Es un patio grande con un socavón. Estaba bastante complicado, porque se veía un agujero, pero estaba todo socavado. Era difícil ver qué tan profundo era. Analizamos muchas cosas y lo resolvimos”.

“Ella estaba shockeada y nerviosa. Pensamos lo peor y tenemos que trabajar lo más rápido posible porque hay una vida en juego. Bajamos unos ocho metros, y el diámetro del socavón era de un metro y medio. Le pusimos un harnex y un casco para sacarla. No corría aire”, precisó.