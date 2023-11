Trágico accidente en el helicóptero: "Gustavo era muy buen piloto"

El domingo por la tarde, un helicóptero Robinson 55 cayó al río Paraná a la altura de Ramallo. El piloto de la nave, Gustavo Degliantoni, murió. La autopsia confirmó que sufrió un derrame cerebral masivo, lo que habría ocasionado la caída del helicóptero al agua.

Osvaldo Iommi era amigo de Gustavo y viajaba junto a él el domingo. Desde esa tarde, es un sobreviviente. Cree que fue Dios quien lo salvó.

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Osvaldo contó: “Nos sorprendió a todos el golpe. Supuestamente bajó la velocidad y lo puso bajo al helicóptero. A mí se me cayó el celular y baje la vista. Cuando levante la cabeza ya estábamos chocando con el agua”.

“Él era muy buen piloto. Almorzamos en Rosario y llevó al personal de un restaurante de la isla a pasear. Él tomaba con soda, tenía el hígado graso. No hubo problemas de alcohol. No sé si tomó algo, escuché que hizo maniobras, pero nosotros estacionamos ahí en un canalcito. Era un viaje de amigos, éramos amigos de toda la vida, de chicos. Fuimos a comer un domingo”, describió.

“Yo tenía el cinturón puesto. El helicóptero tenía turbo aire acondicionado y todo. los de atrás estaban más apretados, no sé si tenían el cinturón”, reveló, y añadió: “El helicóptero se tapó de agua, se llenó de agua en el momento. Empecé a nada y empujarme para arriba hasta llegar a la superficie. Pensé que estaban todos muertos”.

“El cuerpo de Gustavo estaba enganchado, no sé cómo lo sacaron. Eso no lo vi porque ya me había socorrido una lancha”, recordó. “Siempre viajábamos tranquilos, él era un pilotazo, se cuidaba mucho. Yo soy creyente, Dios nos sacó para arriba”, concluyó.