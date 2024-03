Periodista agredido en Newell’s: "Pensé en mi familia y elementos de trabajo"

“Estoy mejor gracias a la contención de mis cercanos”. Esas fueron las palabras de Mauro, el estudiante de periodismo que fue agredido por barras en el Coloso del Parque, durante el choque entre Newell’s y San Lorenzo. El joven aseguró que no conoce las razones por las que fue atacado, y añadió que tuvo cortes en el rostro a raíz de los golpes.

En diálogo con Alberto Lotuf y Claudio Giglioni, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, expresó: “Pensé en mi familia y mis elementos de trabajo. No me quedó más nada”. “Con unos compañeros estamos pagando un espacio radial y logramos entrar a la cancha por primera vez como acreditados en Newell’s”.

En ese marco, Mauro apuntó que durante la primera etapa no hubo problemas, hasta que ocurrió el episodio del parapente. “Empezaron a tirar cosas al sector donde van los periodistas. Cuando me resguardo en las cabinas de transmisión, ingresaron hinchas y me empezaron a señalar por no tener identificación de Newell’s”, atendió.

“Llegué a decirles que estaba haciendo periodismo, que tenía mis elementos personales”, comentó. Luego, fue llevado por las escaleras hasta la zona de la pileta, donde fue golpeado por no menos de 10 sujetos. “Llegué a la Policía, les pregunté por qué habían liberado la zona y ellos me dijeron que dependía de la seguridad privada”, reveló.

“Sentí bronca, me pregunto por qué me pasó eso. Soy de Newell’s de toda la vida”, concluyó.