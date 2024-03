Larriera: "Soy un caballero pero no soy tonto ni estúpido y están pasando cosas"

Mauricio Larriera dejó al “caballero” en la puerta de la sala de prensa de Newell’s y disparó con munición pesada tras el empate de su equipo 2-2 ante San Lorenzo. El uruguayo dejó entrever que la Lepra fue perjudicada en el duelo de este domingo, sobre todo en el primer tanto de Adam Bareiro.

"Nosotros tratamos de evitar las faltas en la zona de seguridad. Tenemos dos zagueros, uno es Glavinovich, que para mi es uno de los mejores del fútbol argentino. Siempre le digo que no cometa faltas de espalda. Con lo de hoy, el caballero Larriera se tiene que terminar", indicó.

En la misma línea, el técnico leproso remarcó: "No quiero pecar de estúpido pero lo estoy siendo. Todos los partidos los árbitros me dicen ‘lo felicito Larriera todos hablan bien de usted’. Que no hablen más bien de mí porque están pasando cosas, no tengo pruebas, pero son cosas extrañas".

"Hay cosas que no puedo callar porque estoy viendo cosas muy raras. ¿El VAR estaba en Ezeiza? parece que estaba en la torre de control. ¿Qué estaban haciendo allá? No digo esto porque tengo miedo que me echen, si lo hacen tendré otro lugar para ir. No me gustan las injusticias", subrayó.

Larriera remarcó que las polémicas ocurridas en el empate frente a San Lorenzo “llevaron al descontrol de todo el estadio en definitiva”. “Soy un caballero pero no soy tonto ni estúpido y están pasando cosas", remarcó. Y continuó: "Pasaron cosas, no las puedo dejar pasar y no las voy a dejar pasar más. No me interesa nada. Voy a proteger a mis muchachos. Trabajan todos los días como unos leones. Es un grupo noble, obediente y profesional".

"Veo cosas, no tengo pruebas. Si las tuviera denunciaría. Cometo errores porque soy un ser humano pero ¿tantos errores de interpretación? ¿El VAR revisó 4' y no llamó al árbitro? ¿Lo decidieron de Ezeiza? ¿Estaba partiendo una aerolínea a Miami? Ese es mi sentimiento".