Olivares, del equipo de Pullaro: "El déficit rondará los $200 mil millones"

Pablo Olivares, economista del equipo político de Maximiliano Pullaro, habló de la transición económica en la provincia de Santa Fe

“Vemos una dinámica financiera desequilibrada. El déficit hacia fin de año rondará los 200 mil millones de pesos, dependiendo del comportamiento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de los últimos dos meses”, precisó Olivares.

“El déficit impacta sobre la caja y la deuda flotante”, avisó, y dijo: “El año 2024 comenzará con una trayectoria de desequilibrio presupuestario. La administración financiera será día a día”.

“A final de diciembre no habrá excedentes. No hay alerta, pero no habrá excedentes”, advirtió.