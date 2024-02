Municipio y taxistas llevan a cabo un nuevo encuentro tras los cruces del jueves

Desde las 9 de la mañana de este viernes referentes de los taxistas y representantes del Ejecutivo y el oficialismo protagonizarán un encuentro, con los cruces del jueves aún presentes.

En la jornada de ayer, unos cuarenta trabajadores llevaron a cabo un bloqueo en la Municipalidad y tuvieron un fuerte cruce con el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

La presidenta del Concejo de la ciudad y referente del espacio CREO, María Eugenia Schmuck, defendió los operativos de control del Ejecutivo y destacó al móvil de Cadena 3 Rosario: “El Municipio no es Dios, no puede estar en todos los rincones. Uber es ilegal, pero no puedo inspeccionar lo que hace cada vecino”.

“Mejoremos los taxis, y el sistema, para que la gente los use”, pidió. En la misma línea, planteó que en el caso de las aplicaciones “se desconoce quién es el chofer” y dijo que podría ser “un narco”.

Por último, Schmuck expresó: “Tenemos que pensar si el Concejo tiene que fijar la tarifa de taxis”.