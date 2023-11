Médica que intentó resucitar al policía baleado: “Nos mataron un compañero”

El homicidio de un policía en la noche de este martes en el Hospital Provincial de Rosario conmocionó al país. Unos cuatro delincuentes ingresaron con el presunto objetivo de rescatar a un preso que había recibido el alta al mediodía y atacaron al efectivo Leoncio Bermúdez. Una médica del efector trabajó en su reanimación y habló con Cadena 3 Rosario.

En diálogo con Siempre Juntos, Emilia Jovanovich recordó lo sucedido minuto a minuto y contó: “Escuché detonaciones, me acerqué y vi a un chico de vigilancia corriendo. No pensé, y bajé por más que la zona no fuera segura”.

“Al salir, vi a un compañero (Bermúdez) en el suelo con un sangrado activo. Constaté que tuviera signos vitales y percibí que al menos tenía un tiro en el cráneo. Había otra paciente herida, la miré y pedí ayuda a un chico de seguridad”, continuó.

En ese momento el efectivo fue llevado a la sala de shock, donde había otros heridos, y entró en paro. Con ayuda de una enfermera, que previamente había sido amenazada y llegaron a gatillarle, lograron sacarlo de esa situación.

“Había corridas y nos sentíamos en peligro. No sabíamos cuándo iban a volver. Nadie sabía nada”, subrayó Jovanovich. Y dijo: “Vino un móvil del SIES y tratamos de compensarlo. Lo llevamos al HECA. Fue un caos. Lamentablemente hizo un nuevo paro entrando”.

Ya rota en llanto, la médica remarcó: “Fue un compañero que nos quiso defender. No podemos seguir así, si a quien nos tiene que defender lo terminan matando así. No le dieron una chance. Nosotros damos todo y lo seguiríamos haciendo mil veces porque es un compañero”.