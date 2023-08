Mataron a su mujer: "Dejaron huérfanas a mis hijas"

Dos homicidios tuvieron lugar en las últimas horas en Rosario. Una de las mujeres asesinadas fue ultimada en una verdulería de Felipe Moré 3800.

Miguel, pareja de la víctima, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Estábamos cocinando pizzas. Mi mujer me dijo que me bañe así ya estaba listo para trabajar hoy. Salí de bañarme y sentí que golpearon las manos. Me piden naranjas, yo estaba en toallas, y salió mi mujer y le impacto un balazo. No pude hacer nada. Me la mató”.

“Me dejó huérfanas a mis hijas. Son 6 hijos hermosos. Hace más de 12 años estábamos juntos. Nunca tuvo problemas con nadie, no sé si se confundieron, no entiendo qué pasó”, lamentó.

A su vez, precisó que los atacantes eran dos y se movilizaban en moto.