Balearon a su hija y se salvó: "Se me cayó el mundo, es un milagro"

Fabián Giles sintió que su vida se paralizaba el viernes de la semana pasada, cuando cerca de las 18 una conocida lo llamó por teléfono y le dijo: “Fabián, a Brenda le pegaron un tiro en la cabeza”. Ahí comenzó un calvario que tuvo fin este miércoles, cuando la joven oriunda de San Lorenzo recibió el alta médica.

“Me avisaron el día que pasó, la mujer que me llamó me conoce de toda la vida. Imagínate, se me cayó el mundo, yo me estaba preparando para ir a trabajar”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“En el hospital le salvaron la vida, le hicieron una transfusión de 4 litros de sangre. Una pistola 9 milímetros era el arma, le dispararon en la cara para robarle el auto, que al otro día apareció en un camino de tierra cerca de Ibarlucea”, reveló.

“Después del disparo, ella siguió consiente. Le ardía la nuca, el orificio de salida detrás de la oreja. El proyectil ingreso por el pómulo derecho, cruzó por la cara, el cuello, y salió por debajo de la oreja. Es un milagro, la vi sin signos vitales y ensangrentada en una camilla”, recordó.

Fabián y sus compañeros taxistas cortaron la autopista, con presencia del intendente Leonardo Raimundo, para pedir soluciones a la provincia por la creciente ola de violencia.

“El corte de la autopista fue una iniciativa porque estamos cansados, San Lorenzo está desmadrado. El intendente nos acompañó porque ya había hecho pedidos. Yo no estoy de acuerdo con cortar, capaz venía en ruta una persona con una urgencia como la de mi hija”, expresó.

Y cuestionó al gobernador. “Perotti estaba en la entrega de los premios Magazine, no me llamó nunca ni para solidarizarse”, sentenció.