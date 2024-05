Marcos Peña, sobre el poder: "Estar arriba de la montaña equivale a trauma"

Marcos Peña, exjefe de Gabinete en la gestión presidencial de Mauricio Macri, habló luego de lanzar su libro “El arte de subir (y bajar) la montaña”. Presente en los estudios de Cadena 3 Rosario, con Alberto Lotuf, dejó varios títulos sobre su paso por la función pública.

Recuerdo de gestión. “El saldo es positivo. Es un enorme honor y orgullo haber ocupado el rol que ocupé, haber integrado el gobierno y hacer un aporte a mi país. El saldo también incluye esa necesidad de mirar para adentro, porque vas perdiendo contacto con vos mismo”.

La presión. “Después de las PASO de 2019 todo impresionó y pensé en cómo cuidar a mi familia. Un día hubo un cacerolazo. La sensación es violenta. La sensación de amenaza es muy fea. Hoy no volvería a ocupar un cargo, no siento que pueda hacer un aporte. Pero tengo 47 años, sería soberbio decir que nunca más”.

La responsabilidad y el día después. “Imagínense una consola de mil botones. En la oficina tenías eso, con colores rojos, amarillos y verdes. Hay una gran magnitud de variables a manejar. Supervisas miles de temas por vez. Debe haber un ejercicio de distancia para no poner la energía en un lugar y descuidar lo otro.

Una de las reacciones es trabajar sobre la persona que uno omitió estando en un cargo. Hay quienes se deprimen o lo sienten como una pérdida. Estar arriba de la montaña equivale a trauma. Es estar expuesto a mucha presión. Si no se trabaja genera una repetición. Hay ex algo que durante 20 años siguen hablando de lo mismo. Eso es un trauma no resuelto.

Sin duda fue un alivio dejar el poder. Sabía que en diciembre de 2019 me iba más allá de ganar o perder las elecciones. decían que estaba aferrado al cargo, pero ni siquiera iba a ser Jefe de Gabinete, sabía que me estaba metiendo el problema. Hubo un alivio por terminar el mandato. Vivir custodiado todo el tiempo es una privación de libertad, y eso no se tiene en cuenta. Y muchas decisiones se toman por WhatsApp, y cometés errores ahí, más al debatir”.

Liderar y respaldar. “Un rol de liderazgo no define tu ser. Es una tarea que cumplís durante un tiempo. Te exige prepararte mejor y cuidarte. Y procesarlo después. Además, no todo líder construye un buen equipo.

En cuatro años mucha gente siente que su protagonismo fue coartado por decisión mía. A veces era decisión de Mauricio. Hay una función de pararrayos. Hay que cuidar al líder. Tuve acusaciones, pero cuando perdés registro de tu conexión con los demás ofendés a mucha gente”.

Crisis de gestión. “Mucha gente nos decía ‘entreguen el poder’, pero era una elección primaria. Hubo una marcha en la Plaza de Mayo y eso nos llevó a parar la pelota. Hubo marchas de apoyo de hasta 400 mil personas. Ahí Mauricio tuvo el valor de hablar desde el corazón, que fue algo que había costado en la gestión. En el desgaste diario perdés sensibilidad”.

La actualidad política. “Hoy estoy afuera, pero frente al cimbronazo que fue el triunfo de Milei el PRO debe pensar en ver para qué está y reorganizarse. El partido político es una institución que quedó desfasada de la realidad. La división derecha-izquierda no, hay capas. La gente ya no adhiere a una ideología para toda la vida”.

Milei va a cantar. “La idea de la investidura clásica no es tan relevante hoy. Lo más importante al final de día es ser auténtico”.

Los funcionarios santafesinos. “Santa Fe tiene buenos dirigentes y mucha renovación. Lo mismo Javkin. Hay mucha calidad humana y desafíos grandes”.