Marcelo, víctima de cuento del tío: "Me dijo que había que cambiar los billetes"

Un hombre de 60 años llamado Marcelo fue víctima de un brutal cuento del tío. Una persona se hizo pasar por su sobrino y le pidió que le entregara los dólares que tenía en casa de su hermana a una persona que pasaría por el lugar.

Marcelo se dirigió a la casa de su madre en Montevideo al 1400 y, con ayuda de un cerrajero que le enviaron los delincuentes, logró sacar los dólares de una caja fuerte. “Me llamó una persona que se hizo pasar por mi sobrino y me dijo que me iba a pasar a buscar un dinero porque había que cambiarlo por billetes nuevos. Y yo se lo entregué”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

La víctima confesó que no le reconoció la voz a su supuesto sobrino, pero que este simulaba ser hijo de un primo suyo al que no veía desde hace mucho tiempo. Su madre, la dueña de la casa donde estaba el dinero, se encontraba en Formosa por lo que no pudo alertarlo de lo que sucedía.

“Después hablé con una vecina que tiene la llave de mi mamá y me dijo que me hicieron el cuento del tío”, contó. Y concluyó: “No sospecho de nadie y mi mamá no sabe aún lo que pasó. Tiene 83 años. El dinero era de nosotros”.